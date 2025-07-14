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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Приїхав на Вімблдон: король Іспанії повболівав на трибунах і зустрівся з сім’єю Уельських за лаштунками

Король Іспанії Філіп VI вчора також відвідав Вімблдонський тенісний турнір.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI

Король Філіп VI / © Associated Press

Монарх приїхав, на жаль, сам без дружини королеви Летиції та дочок — принцеси Леонор та інфанти Софії. Філіп прибув до Лондона підтримати іспанського тенісиста Карлоса Алькараса, який зіграв з італійцем Янніком Сіннером, який здобув за підсумком перемогу.

Король Філіп VI  / © Associated Press

Король Філіп VI  / © Associated Press

У Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету король Філіп VI з’явився у білій смугастій сорочці, темно-червоній краватці у квітковий принт, чорних штанях та пісочному піджаку. Він був зображений на трибунах неподалік принца Вільма та його родини.

Король Філіп VI  / © Associated Press

Король Філіп VI  / © Associated Press

У Instagram іспанської королівської родини опублікували кілька фотографій із заходу, де король Філіп VI зображений за лаштунками турніру разом з Уельськими та їхніми дітьми.

Принц Вільям, Король Філіп VI, принцеса Шарлотта та принц Джордж

Принц Вільям, Король Філіп VI, принцеса Шарлотта та принц Джордж

Король Філіп VI, принцеса Шарлотта та принц Джордж

Король Філіп VI, принцеса Шарлотта та принц Джордж

Принцеса Кейт, нагадаємо, вручила нагороду переможцю тенісного турніру в чоловічому одиночному розряді Янніку Сіннеру.

Принцеса Уельська вручає нагороду тунісисту Янніку Сіннеру / © Associated Press

Принцеса Уельська вручає нагороду тунісисту Янніку Сіннеру / © Associated Press

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