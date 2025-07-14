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Приїхав на Вімблдон: король Іспанії повболівав на трибунах і зустрівся з сім’єю Уельських за лаштунками
Король Іспанії Філіп VI вчора також відвідав Вімблдонський тенісний турнір.
Монарх приїхав, на жаль, сам без дружини королеви Летиції та дочок — принцеси Леонор та інфанти Софії. Філіп прибув до Лондона підтримати іспанського тенісиста Карлоса Алькараса, який зіграв з італійцем Янніком Сіннером, який здобув за підсумком перемогу.
У Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету король Філіп VI з’явився у білій смугастій сорочці, темно-червоній краватці у квітковий принт, чорних штанях та пісочному піджаку. Він був зображений на трибунах неподалік принца Вільма та його родини.
У Instagram іспанської королівської родини опублікували кілька фотографій із заходу, де король Філіп VI зображений за лаштунками турніру разом з Уельськими та їхніми дітьми.
Принцеса Кейт, нагадаємо, вручила нагороду переможцю тенісного турніру в чоловічому одиночному розряді Янніку Сіннеру.