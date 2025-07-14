Приїхав на Вімблдон: король Іспанії повболівав на трибунах і зустрівся з сім’єю Уельських за лаштунками

Король Філіп VI / © Associated Press

Реклама

Монарх приїхав, на жаль, сам без дружини королеви Летиції та дочок — принцеси Леонор та інфанти Софії. Філіп прибув до Лондона підтримати іспанського тенісиста Карлоса Алькараса, який зіграв з італійцем Янніком Сіннером, який здобув за підсумком перемогу.

Король Філіп VI / © Associated Press

У Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету король Філіп VI з’явився у білій смугастій сорочці, темно-червоній краватці у квітковий принт, чорних штанях та пісочному піджаку. Він був зображений на трибунах неподалік принца Вільма та його родини.

Король Філіп VI / © Associated Press

У Instagram іспанської королівської родини опублікували кілька фотографій із заходу, де король Філіп VI зображений за лаштунками турніру разом з Уельськими та їхніми дітьми.

Реклама

Принц Вільям, Король Філіп VI, принцеса Шарлотта та принц Джордж

Король Філіп VI, принцеса Шарлотта та принц Джордж

Принцеса Кейт, нагадаємо, вручила нагороду переможцю тенісного турніру в чоловічому одиночному розряді Янніку Сіннеру.

Принцеса Уельська вручає нагороду тунісисту Янніку Сіннеру / © Associated Press