106
2 хв

Прийом на честь Єлизавети II: принцеса Кейт сяяла у гарній сукні та прикрасах королеви

Принц і принцеса Уельські приєдналися до високопоставлених членів королівської сім'ї, включаючи короля Чарльза та королеву Камілла, на прийомі в Букінгемському палаці на честь 100-го ювілею від дня народження королеви Єлизавети II.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Кетрін мала приголомшливий вигляд в ліловій сукні А-силуету, мабуть колір вбрання був відсиланням до дитячого імені Єлизавети - Лілібет. Принцеса також одягла перлинні сережки-висячки та перлинне кольє з трьох ниток покійної королеви. Її каштанове волосся спадало хвилями, а на обличчі був легкий макіяж.

Принц Вільям був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з краваткою.

Серед гостей прийому були представники низки організацій, що були під заступництвом Єлизавети II, включаючи Cancer Research UK, Британське товариство Червоного Хреста, Жокейський клуб, Королівський кінологічний клуб та Благодійний фонд армії. До членів королівської родини приєдналися люди, які святкували цього дня своє століття.

Принц і принцеса Уельські, герцог та герцогиня Единбурзькі / © Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі також мала чудовий вигляд в сукні-сорочці міді в смужку від Gabriela Hearst, яка, за даними Royal British Fashion в Instagram, була створена з використанням смужок, що нагадують чоботи для верхової їзди. Герцог і герцогиня Единбурзькі віддали шану покійній королеві своїми вбраннями. Обидва включили до своїх образів елементи, пов'язані з кіньми, однією з пристрастей покійної королеви: краватка Едварда була прикрашена зображенням цієї тварини.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла приїхали після відвідин Британського музею в Лондоні, де вони оглянули остаточні макети національного меморіалу Єлизавети II.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press

Після прийому в Букінгемському палаці в соцмережах королівської сім'ї поділилися новим фото, де зображено всіх старших членів.

