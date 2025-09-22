Прийшла в смуток: близьке до королівської родини джерело розповіло, що так сильно засмутило принцесу Уельську

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Цього літа Кейт Міддлтон вперше з’явилася перед камерами з оновленим кольором волосся, пофарбувавши локони у світліший відтінок. Повідомляється, що принцеса Уельська була сповнена сил розпочати новий осінній робочий сезон, поки не отримала численної критики свого нового образу.

Причиною стресу, з яким зіткнулася принцеса Уельська, є потік коментарів та критики щодо її зовнішнього вигляду та домислів про її здоров’я. Наприкінці серпня Кетрін вперше сфотографували біля церкви в Балморалі з помітно світлішими локонами, які вона ще чіткіше продемонструвала під час відвідин оновлених садів Лондонського музею природної історії 4 вересня. Але Кейт не очікувала, що в соцмережах бурхливо обговорюватимуть її зовнішній вигляд, і що їй доведеться зіткнутися з тим, що люди розмірковуватимуть, чи не носить принцеса перуку і чи не пов’язана зміна кольору її волосся з лікуванням раку.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

«Для Кейт це був дуже важкий час», — розповіло джерело з сім’ї виданню Radar Online. «Вона повернулася після літа, готова знову постати перед камерами, але різкість висловлювань сильно її вибила з колії. Особливо її зачепило припущення, що її волосся пов’язане з хворобою».

Повідомляється, що критика була настільки несподіваною, що Кейт зневірилася, оскільки очікувала, що люди її підтримуватимуть після її боротьби з раком.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

«Кейт вірила, що люди її підтримають з огляду на все, з чим їй довелося мати справу за останній рік. Вона була вражена тим, як швидко росла хвиля негативу щодо її нового образу», — повідомило друге джерело. «Це сильно її потрясло — в якийсь момент вона навіть задумалася, скільки ще зможе витримати, і перестала гуглити інформацію про себе».

Нагадаємо, навіть колишній перукар принцеси Діани — Сем Макнайт — виступив на захист принцеси Кейт, закликавши дати спокій принцесі.