ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Прийшла в смуток: близьке до королівської родини джерело розповіло, що так сильно засмутило принцесу Уельську

Принцеса Уельська була приголомшена реакцією публіки на зміну її образу, а саме відтінку волосся.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Цього літа Кейт Міддлтон вперше з’явилася перед камерами з оновленим кольором волосся, пофарбувавши локони у світліший відтінок. Повідомляється, що принцеса Уельська була сповнена сил розпочати новий осінній робочий сезон, поки не отримала численної критики свого нового образу.

Причиною стресу, з яким зіткнулася принцеса Уельська, є потік коментарів та критики щодо її зовнішнього вигляду та домислів про її здоров’я. Наприкінці серпня Кетрін вперше сфотографували біля церкви в Балморалі з помітно світлішими локонами, які вона ще чіткіше продемонструвала під час відвідин оновлених садів Лондонського музею природної історії 4 вересня. Але Кейт не очікувала, що в соцмережах бурхливо обговорюватимуть її зовнішній вигляд, і що їй доведеться зіткнутися з тим, що люди розмірковуватимуть, чи не носить принцеса перуку і чи не пов’язана зміна кольору її волосся з лікуванням раку.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

«Для Кейт це був дуже важкий час», — розповіло джерело з сім’ї виданню Radar Online. «Вона повернулася після літа, готова знову постати перед камерами, але різкість висловлювань сильно її вибила з колії. Особливо її зачепило припущення, що її волосся пов’язане з хворобою».

Повідомляється, що критика була настільки несподіваною, що Кейт зневірилася, оскільки очікувала, що люди її підтримуватимуть після її боротьби з раком.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

«Кейт вірила, що люди її підтримають з огляду на все, з чим їй довелося мати справу за останній рік. Вона була вражена тим, як швидко росла хвиля негативу щодо її нового образу», — повідомило друге джерело. «Це сильно її потрясло — в якийсь момент вона навіть задумалася, скільки ще зможе витримати, і перестала гуглити інформацію про себе».

Нагадаємо, навіть колишній перукар принцеси Діани — Сем Макнайт — виступив на захист принцеси Кейт, закликавши дати спокій принцесі.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie