Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Психологія воєнного часу: як вірити в перемогу та не втрачати ресурс

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Психологія воєнного часу: як вірити в перемогу та не втрачати ресурс

Associated Press

Два тижні війни минуло. Багато хто втомився та можливо навіть втратив ресурс. Тож потрібно знати, як знайти сили і де черпати цей самий ресурс.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" дає надзвичайно корисні поради.

Що об'єднує нас та надає нам ресурс?

  • Активність. Спробуйте знайти для себе діяльність, яка сприятиме вашій активній позиції та користі стосовно ситуації. Спробуйте відчути себе корисною/-им відповідно до умов, в яких ви зараз опинилися.
  • Планування. Обов’язково майте план на найближчі два /три дні. Це допоможе вашій свідомості мати віру в майбутнє та проявляти активність в стані "тут і зараз".
  • Віра. Підкріплюйте віру. Відповідно до перевірених джерел вивчайте спроможності та успіхи нашої армії та країни, яка бореться за перемогу.
  • Підтримка. Не лише надавайте допомогу, а дозволяйте іншим підтримувати вас та допомагати вам.
  • Візуалізація майбутнього. Малюйте у своїй уяві нариси мирного майбутнього, які б вам допомогли та надали ресурс і надію.

Читайте також:

Наступна публікація