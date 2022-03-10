Психологія воєнного часу: як вірити в перемогу та не втрачати ресурс

Два тижні війни минуло. Багато хто втомився та можливо навіть втратив ресурс. Тож потрібно знати, як знайти сили і де черпати цей самий ресурс.
Телеграм-канал "Психологічна підтримка" дає надзвичайно корисні поради.
Що об'єднує нас та надає нам ресурс?
- Активність. Спробуйте знайти для себе діяльність, яка сприятиме вашій активній позиції та користі стосовно ситуації. Спробуйте відчути себе корисною/-им відповідно до умов, в яких ви зараз опинилися.
- Планування. Обов’язково майте план на найближчі два /три дні. Це допоможе вашій свідомості мати віру в майбутнє та проявляти активність в стані "тут і зараз".
- Віра. Підкріплюйте віру. Відповідно до перевірених джерел вивчайте спроможності та успіхи нашої армії та країни, яка бореться за перемогу.
- Підтримка. Не лише надавайте допомогу, а дозволяйте іншим підтримувати вас та допомагати вам.
- Візуалізація майбутнього. Малюйте у своїй уяві нариси мирного майбутнього, які б вам допомогли та надали ресурс і надію.
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