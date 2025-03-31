Психологи схвалюють: яким головним правилом у вихованні дітей користуються Кейт і Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

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Принцеса Уельська, яка торік зіткнулася з проблемами зі здоров’ям, вважає свою роль матері одним з найважливіших «титулів» і у пріоритет ставить своїх дітей, а не роботу. Виконуючи королівські обов’язки, Кейт завжди намагається збалансувати свій час, щоб мати можливість проводити його із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. І хоча у дітей Уельських є няня, це не означає, що дітьми займається лише вона.

Кейт і Вільям самі відвозять дітей до школи, готують обіди і навіть відвідують з шкільні спортивні заходи. Особливо їх полюбляє принцеса Кейт.

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У сім’ї є перелік правил, яких дотримуються у вихованні дітей. Як пише The Mirror, одним з найважливіших є те, що Уельські ніколи не використовують у вихованні крик. Підвищений тон — це табу. Таких самих правил має дотримуватися і їхня няня Марія Тереза Боралло.

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Суперечливі чи конфліктні ситуації в сім’ї завжди вирішуються шляхом розмов, під час яких Кейт і Вільям сідають разом з дітьми та спонукають їх ділитися своїми почуттями й думками, щоб допомогти їм зрозуміти, чому сталася та чи інша ситуація, а не залишати їх віч-на-віч з почуттями і ще більше злитися.

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Психологи такий підхід у вихованні схвалюють і вітають. Вони кажуть, що завдяки використанню такої техніки діти з більшою ймовірністю звернуться по допомогу до батьків у більш серйозних питаннях, якщо відчуватимуть підтримку, а не спробують приховати проблему від дорослих через страх покарання.