Публічно підтримала короля: Сара Йоркська виступила на благодійному заході

Сара Йоркська з'явилася на публічному заході після того, як стало відомо, що вона має меланому.

Герцогиня виступила на благодійному обіді, де збирали кошти для тих, хто хворіє на рак.

Під час публічного виступу зі сцени Сара висловила найщиріші побажання королю Чарльзу, підтримуючи його у своїх "думках та молитвах", коли король бореться з онкологією.

Герцогиня відвідала обід "Надія і допомога" Альянсу раку в Палм-Біч, штат Флорида, приїхавши на захід у костюмі з твіду і з тонким обручем на голові.

"Його Величність мені дуже дорогий, і я думаю, що говорю за всіх, коли кажу, що він у моїх думках і молитвах.

Король Чарльз і королева Камілла у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Це здавалося своєчасним моментом, щоб допомогти зібрати кошти для підтримки інших людей, які мають діагноз раку, які можуть зазнавати фінансових чи емоційних труднощів у зв'язку з надзвичайною ситуацією зі здоров'ям", — сказала у своїй промові Сара.

Знімками із заходу герцогиня Йоркська поділилася у своєму Instagram.

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Нагадаємо, у суботу король Чарльз висловив щиру подяку всім, хто переймається його здоров'ям.

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