Публіці можуть більше ніколи не показати фото дітей Уельських: експерт пояснив причину

Кажуть, що принцеса Кетрін, яка зараз перебуває на лікарняному, дуже стривожена через ситуацію зі знімком. І експерти припускають, що це може вплинути на те, що шанувальники більше не побачать сімейних фотографій принца та принцеси Уельських та їхніх дітей, якими пара завжди ділилася у важливі сімейні дати, як, наприклад, у дні народження чи інші свята.

Фотографія принцеси Уельської з дітьми, яку опублікувала сім'я у своїх акаунтах у соцмережах / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Королівський коментатор та редактор Daily Mirror Royal Рассел Маєрс розповів The Royal Beat на True Royalty TV про те, що принцеса Уельська, можливо, ніколи більше не опублікує фотографію своїх дітей після помилки на знімку, представленому до Дня матері.

"Я думаю, що найбільшою ганьбою буде те, що Кейт, можливо, ніколи більше не виставить фотографію. Попередні роки вона виставляла фотографії дітей у день їхнього народження, перший день Луї в школі, їхні різдвяні листівки. Якщо вона цього не зробить, для неї це буде величезна ганьба", — вважає експерт, цитує його слова видання Express.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / Фото: Associated Press

Помічник редактора Times Кейт Менсі поділилася деякими подробицями про фотографію та заявила, що команда Уельських відреагувала дуже швидко порівняно з "палацевими стандартами".

"Мені сказали, що зображення було поширене серед команди у суботу. Знімок був зроблений у п'ятницю, відредагований принцесою Уельською у п'ятницю ввечері, в суботу вранці переданий команді. І ніхто не помітив, що з фотографією якась проблема. Команда діяла дуже швидко. Повідомлення про скарги почали з'являтися в неділю ввечері, а наступного ранку ми отримали особисту заяву Кетрін в її акаунті в соціальній мережі Instagram, що з точки зору часу для палацу є блискавичною швидкістю. Вони ніколи не діють так швидко", — каже експертка.

А редактор щоденника Daily Mail Річард Іден раніше заявив, що "принцесу Уельську кинули під автобус" і пояснив, що не так із принцом Вільямом у всій цій історії.

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