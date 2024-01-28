Публіка не побачить виписку принцеси Уельської з клініки: названа причина

Принцеса Уельська Кетрін другий тиждень проводить у The London Clinic і незабаром буде виписана додому.

Репортери всі ці дні чергують біля госпіталю, де перебуває принцеса, сподіваючись побачити, як Кейт вирушить додому до Віндзора. Але навряд чи принцеса Уельська захоче робити це публічно з огляду на те, що її діагноз тримається в таємниці.

The London Clinic / Фото: Getty Images

Королівська кореспондентка Hello! Даніель Стейсі висловила свою думку з цього приводу:

"З огляду на те, що точний характер стану принцеси Уельської є конфіденційним, я сумніваюся, що ми побачимо її публічний вихід із лікарні. Кейт перенесла серйозну операцію і провела довгий час у лікарні, і, як і будь-хто інший, вона, ймовірно, захоче таємно повернутися додому до Віндзора, щоб побачити своїх дітей і відновити сили вдома в колі сім'ї".

Нагадаємо, новина про госпіталізацію принцеси з'явилася в середу 17 січня, коли Кенсінгтонський палац опублікував несподівану заяву щодо здоров'я Її Високості. Ця новина була підтверджена в офіційних соціальних мережах принца і принцеси Уельських.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також хочеться згадати, що Кейт кілька разів публічно виходила із лікарень у різні періоди свого життя. Вперше 2012 року, коли була вагітна принцом Джорджем, її сфотографували на сходах лікарні короля Едуарда VII після лікування гіперемезису вагітних (гострої ранкової нудоти).

Принцеса Уельська в день виписки з клініки 2012 року під час першої вагітності принцом Джорджем / Фото: Associated Press

Її також фотографували після народження трьох її дітей, принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, на сходах крила Ліндо у лікарні Святої Марії.

Читайте також: