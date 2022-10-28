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Пустив слину: пес Патрон показав нову світлину у гарній вишиванці

Пустив слину: пес Патрон показав нову світлину у гарній вишиванці

Дата публікації
Перегляди
1157
Час на прочитання
1 хв
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Пустив слину: пес Патрон показав нову світлину у гарній вишиванці

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Відомий собака-піротехнік потішив підписників своїм новим знімком.

Пес Патрон опублікував в Instagram свій новий кумедний знімок, на якому він постав у своїй улюбленій гарній вишиванці з червоними китицями. Позувала чотирилапа зірка на столі на тлі синьо-жовтого прапора і прапора ДСНС. На фото собака пускає слину.

Пес Патрон / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Українці і ленд-лизь. Всім просто лизь", - з гумором підписав Патрон світлину.

Нагадаємо, пес Патрон і Monatik знялися у повчальних уроках для школярів, у яких розповідається, як потрібно поводитися, якщо знайшли міни чи боєприпаси.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1157
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