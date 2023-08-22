Пустотливий, як і принц Луї: згадуємо дитячі фото Гаррі

Не лише молодший син принца та принцеси Уельських відомий своїми кумедними витівками на публіці.

Молодші діти королівських осіб часто відрізняються від своїх старших братів чи сестер. Згадайте хоча б історію королеви Єлизавети II – старанної, серйозної та дуже відповідальної та її молодшої сестри Маргарет – справжньої королівської бунтарки.

Або батька принцес – короля Георга VI та його брата – Едуарда, який зрікся трону через кохання до розлученої американки Волліс Сімпсон.

Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Син короля Чарльза III та покійної принцеси Діани – принц Гаррі – також відрізняється за характером від свого старшого брата та майбутнього короля – принца Вільяма. На численних дитячих фото, а ми вибрали для вас лише кілька із них, де видно, яким пустотником у дитинстві був Гаррі.

Принц Гаррі у дитинстві / Фото: Getty Images

Принц Гаррі у дитинстві / Фото: Getty Images

Принц Гаррі у дитинстві / Фото: Getty Images

Це нагадало нам про принца Луї – молодшого сина Кейт та Вільяма, який також часто розчулює публіку своїми витівками, щоразу з'являючись на заходах зі своїми батьками.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти з біографії принца Луї.

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