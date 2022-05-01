На Путіна чекає серйозна операція: чим хворіє диктатор і кому на час передасть владу

На Путіна чекає серйозна операція: чим хворіє диктатор і кому на час передасть владу

Про здоров'я Путіна останнім часом надходить дуже багато інсайдерської інформації. Ось і зараз британський таблоїд поділився чутками про чергові смертельні діагнози диктатора. Що з цих чуток правда, а що ні, ми сподіваємося дізнатися найближчим часом. Бажано з некрологу.

Нову порцію чуток про хвороби Володимира Путіна оприлюднило сьогодні видання Daily Mail.

За інформацією видання Володимиру Путіну «найближчим часом зроблять операцію, пов'язану з раком», і він збирається «передати владу на якийсь час, поки він недієздатний».

Операція "тимчасовий наступник"

Цю новину можна було б вважати оптимістичною, якби владу Путін передав так, як це наказано конституцією. За конституцією влада має перейти до прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. 56-річний Мішустін не має великих зв'язків із військовими чи секретними службами і, схоже, не дуже зацікавлений у продовженні воєнної кампанії.

Але проблема в тому, що російська влада конституцією не керується і звертається до неї лише тоді, коли їй це вигідно. В інших випадках чинить так, як вважає за потрібне. Тому, найімовірніше, російський диктатор призначить тимчасово виконувачем обов'язків президента Росії ексочільника ФСБ Миколи Патрушева, який візьме він управління широкомасштабним вторгненням, поки він перебуває на операційному столі. І це для світу зовсім невтішні новини. Тому що Патрушев – давній спільник Путіна у його кривавих злочинах проти людства.

Володимир Путін / Associated Press

Діагнози Путіна

Якщо вірити джерелам британського видання, у Путіна рак у черевній порожнині та хвороба Паркінсона. Крім того, у нього спостерігається шизоафективний розлад, який супроводжується симптомами шизофренії, включаючи галюцинації та манію.

Кремль завжди категорично заперечував, що Путін має проблеми зі здоров'ям. Завжди наголошувалося, що у Путіна міцне здоров'я, він плаває, скаче на коні, літає на різних літальних апаратах і пірнає з аквалангом. Проте останнім часом він загадковим образам зникав із поля зору громадськості на досить тривалий час.

Нещодавні розслідування опозиційних російських журналістів доводили, що Путін має рак щитовидної залози. Непрямим доказом цього можна вважати той факт, що диктатора постійно оточує команда найкращих лікарів.

Порівняно нова інформація про діагноз Путіна видається досить правдоподібно. Адже останнім часом здоров'я Путіна погіршилося, і нездоровий вигляд президента лише підтверджує це. Згідно з цією інформацією, у Путіна операбельний рак у черевній порожнині.

Володимир Путін / Associated Press

Майбутня операція

У зв'язку з цим діагнозом Путіну рекомендована операція, дата якої обговорюється та погоджується. Згідно з інформацією, особливої терміновості в оперативному втручанні немає, але й відкладати теж не можна.

Операція була призначена на другу половину квітня, але її відклали, можливо, у зв'язку з тим, що широкомасштабна битва не закінчилася за три дні приголомшливою перемогою Російської армії. Передбачається, що Путін відклав операцію до святкування Дня Перемоги в Росії у Другій світовій війні 9 травня. Ця новина з'явилася на тлі чуток про те, що кремлівський диктатор розпочне повномасштабну війну на території України та віддасть наказ про масову мобілізацію чоловіків призовного віку.

Операція та подальше відновлення займе щонайменше кілька днів і на цей час фактичне управління країною швидше за все перейде до Патрушева.

Путін / Associated Press

Нові ліки від хвороби Паркінсона

Ще однією причиною нездорового вигляду Путіна джерела називають хворобу Паркінсона та проблеми з ліками від цієї хвороби.

На нараді з міністром оборони Сергієм Шойгу Путін міцно стискав стіл. Багато хто також звернув увагу на хворобливий вигляд диктатора, його одутле, опухле обличчя та руки.

Останнім часом увага була зосереджена на поведінці диктатора, який, схоже на те, намагався контролювати мимовільне тремтіння руки, що здається, вперше відзначене в 2020 році, що є одним із симптомів хвороби Паркінсона.

Згідно з відомостями з анонімного джерела, лікарі, що більше місяця лікують, не можуть переконати Путіна змінити препарати, що пригнічують симптоми хвороби Паркінсона, оскільки старі вже не дають потрібного ефекту, а з новими президент просто боїться експериментувати.

Нібито одне з рекомендованих лікарями нових ліків після перорального приймання викликало у Путіна побічні ефекти у вигляді сильного запаморочення та слабкості. Лікар, який рекомендував ці ліки, був одразу відсторонений від лікування і відданий під слідство. Сам препарат, який було завезено з однієї "недружньої держави", також проходить випробування.

Таким чином, ми, найімовірніше, станемо свідками зникнення Путіна після 9 травня з громадського простору на деякий час та прихід до влади Миколи Патрушева. Або у більш віддаленій перспективі зможемо спостерігати прогрес у диктатора хвороби Паркінсона.

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