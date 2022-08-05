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Путін чи його двійник: права рука диктатора знову стала міцною (фото)

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Путін чи його двійник: права рука диктатора знову стала міцною (фото)

Реджеп Ердоган та Володимир Путін / Фото: Associated Press

Голова української військової розвідки генерал-майор Кирило Буданов нещодавно припустив, що Путін, якого періодично показують публіці, насправді може бути фейковим.

Він вважає, що лідера Кремля можуть замінювати двійники, бо сам диктатор хворіє і це вже давно не секрет. Про таких кількох двійників Путіна говорити почали давно, ще до повномасштабного вторгнення РФ до України. "У них різні звички, різні манери, різна хода, іноді навіть різний зріст, якщо добре придивитися", - звернув увагу голова військової розвідки України.

Реджеп Ердоган та Володимир Путін / © Associated Press
Реджеп Ердоган та Володимир Путін / Фото: Associated Press

Сьогодні Путін зустрівся в Сочі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вітали вони одне одного міцним рукостисканням. І треба ж, цього разу права рука Путіна виявилася робочою. Вона міцно стискала руку пана Ердогана, причому кілька разів за зустріч.

А ще зовсім нещодавно ми бачили, що права рука Путіна зовсім немічна. Під час огляду музейно-історичного парку в Кронштадті разом із міністром оборони Сергієм Шойгу та його дочкою Ксенією Шойгу, президент РФ відмахувався від комарів однією лівою, тоді як права абсолютно не діяла.

Реджеп Ердоган та Володимир Путін / © Associated Press
Реджеп Ердоган та Володимир Путін / Фото: Associated Press
Реджеп Ердоган та Володимир Путін / © Associated Press
Реджеп Ердоган та Володимир Путін / Фото: Associated Press

То що ж, Путін пішов на поправку чи на зустріч із Реджепом знову приїхав двійник? Та й на стільці цей Путін сидить куди впевненіше за його попередників.

Реджеп Ердоган та Володимир Путін / © Associated Press
Реджеп Ердоган та Володимир Путін / Фото: Associated Press
Путін на зустрічі в Ірані / © Getty Images
Путін на зустрічі в Ірані / Фото: Getty Images

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