Путін думає тільки про те, щоб не померти під ножем хірурга і "жалюгідно шамкає ні про що"

Путін думає тільки про те, щоб не померти під ножем хірурга і "жалюгідно шамкає ні про що"

Фраза "гора народила мишу" найточніше описує поведінку Путіна на параді, присвяченому 9 травня.

Сьогодні Telegram канал Generall SVR поділився аналізом виступу Путіна та інсайдерською інформацією про його здоров'я. Як стверджують інформатори каналу, Путін обрав найнеемоційнішу та найнеінформативнішу промову до Дня Перемоги з підготовлених для нього помічниками. Крім того, він вніс до неї власні правки, які зробили її ще більш сірою та невиразною. Оточення диктатора було здивоване, канал цитує дуже близьку до Путіна людину, яка назвала промову "жалюгідним шамканням ні про що".

Стверджується, що Путін останнім часом перебуває у пригніченому стані. Все це через підготовку до майбутньої хірургічної операції, яка має пройти в найближчому майбутньому.

"Сама операція, за словами лікарів, не складна, але ризики завжди існують, а як швидко президент відновиться і зможе повноцінно виконувати свої функції, взагалі велике питання. Лікарі вважають, що для відновлення Путіну знадобиться від двох днів. У будь-якому разі ризики для Путіна високі і, мабуть, саме це основна причина того, що у своїй промові президент вирішив обійти всі гострі теми, максимально згладив повістку, побоюючись викликати непотрібні потрясіння зайво емоційною і рішучою риторикою, сюди ж можна віднести і відсутність планів і перспектив у його монолозі. У Путіна зараз дві основні проблеми: як не здохнути під ножем хірурга і як не прокинутися після операції вже фактично скинутим. Незавидне становище у напівтрупа. – повідомляє канал.

Крім того, багато хто помітив, як важко Путіну було пересуватися. Сидячи на параді, він кутав ноги в плед, хоча люди, які сиділи поруч, явно не мерзли без додаткового утеплення, його обличчя мало опухлий і нездоровий вігляд.

Також інсайдери каналу пояснили, що повітряну частину параду Перемоги скасували через те, що Володимир Путін боїться можливого "удару з повітря", тому що він банальний боягуз і параноїк, про що, на думку каналу, знає все його оточення. В інших регіонах повітряну частину параду скасували, що називається "за компанію", щоб скасування у Москві не викликало особливої уваги.

Читайте також: