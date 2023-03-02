Путін готується до нового курсу терапії: що відомо

Вже наприкінці цього тижня Путін планує присвятити весь свій час здоров'ю, яким, як відомо, диктатор похизуватися не може.

Ще під час візиту президента США Байдена до Києва писали, що здоров'я Путіна добряче підкосилося. Тепер телеграм-канал Generall SVR пише, що вчора ввечері здоров'я Путіна знову погіршилося, він відмовився від їжі через сильну нудоту та головний біль.

"До президента були викликані чергові медики, які пробувши з Путіним близько півгодини пішли, залишивши його відпочивати. Ми вже розповідали, що починаючи від 5 березня на главу держави чекає обов'язковий курс терапії і у зв'язку з цим незрозуміла бравада прессекретаря президента Дмитра Пєскова про щільний графікь Путіна на весь березень Пісков, звичайно, не повністю, але все ж таки обізнаний і про поточні проблеми зі здоров'ям у президента, і про майбутній курс терапії, при проходженні якої Путін перебуває далеко не в найкращому стані. Зустрічі в режимі відеозв'язку та вихід на публіку та під камери для участі у заходах дублера президента, ось що на нас чекає. А можливості Путіна найближчим часом будуть дуже обмежені", - пишуть вони.

Яку саме терапію буде запропоновано Путіну цього разу, не повідомляється. Нагадаємо, що диктатор має рак органів системи шлунково-кишкового тракту. Такий діагноз уже неодноразово звучав у пресі.

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