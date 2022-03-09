Стало відомо, де Путін ховає коханку Кабаєву та їхніх дітей

Поки президент РФ Путін фашистськи обстрілює Україну, його кохана – гімнастка Аліна Кабаєва разом із чотирма дітьми ховається у Швейцарії.

"Поки Путін здійснює напад на Україну, нападаючи на безневинних громадян і викликаючи кризу з біженцями, його сім'я ховається в дуже відокремленому і дуже безпечному шале десь у Швейцарії — принаймні на цей момент", — розповідають джерела Page Six.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва / Associated Press

У Кабаєвої четверо дітей від 69-річного Путіна. Проте офіційно це ніколи не підтверджувалось. Джерела кажуть, що у них є 7-річні дочки-близнюки, які народилися неподалік Лугано, Швейцарія, у лютому 2015 року. Вважається, що у них також є двоє синів. Всі діти мають швейцарські паспорти, і Кабаєва схоже теж", — розповідають джерела виданню.

Аліна Кабаєва / Associated Press

Аліна Кабаєва — одна з найтитулованіших гімнасток в історії художньої гімнастики, володарка двох олімпійських медалей, 14 медалей чемпіонатів світу та 21 медалі чемпіонатів Європи. Невідомо, чи вплинуть санкції введені США та ЄС проти Росії на Аліну Кабаєву та її дітей з огляду на те, що всі вони нібито мають швейцарські паспорти.

Щодо ймовірного рішення Путіна сховати свою сім'ю у Швейцарії, можливо, він недооцінив країну. Рішення Швейцарії не зберігати нейтралітет і зайняти жорстку позицію щодо Росії шокувало багатьох у міжнародному співтоваристві. Федеральна рада Швейцарії оголосила 28 лютого, що він заморозив активи списку російських фізичних осіб і компаній, зазначивши, що "фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова також мають бути введені в дію з негайним ефектом".

У Путіна також є дві дорослі дочки, Марія, 36 років, та Катерина, 35 років, від першого шлюбу з колишньою бортпровідницею Людмилою Шкребневою. Путін і Шкребнева були одружені три десятиліття до розлучення 2013 року.

Володимир Путін із ексдружиною Людмилою / Associated Press

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