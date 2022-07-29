Путін імпортозамістив свій годинник: росіяни стурбовані

Нещодавно Путін в Ашгабаді засвітив піджак елітного бренда Brioni, який вважається однією з найпрестижніших торгових марок чоловічого одягу. Раніше він виступив у Лужниках в одязі люксового бренду Loro Piana.

Але особлива пристрасть Путіна - дорогі годинники. Минулого року на зустріч із Байденом він одягнув улюблений годинник Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date з лімітованої серії, таких існує всього 2005 екземплярів. І це не єдиний і не найдорожчий годинник у його колекції.

І ось нещодавно в телеграм-каналі "Героїня Татлера" почали обговорювати новий годинник президента Путіна. Як виявилося, диктатор вирішив підтримати вітчизняного виробника та продемонструвати торжество імпортозаміщення на власній руці. "Там, де раніше були Патекі та Бланпа, тепер — ІПФ. Назва розшифровується, як Імператорська петергофська фабрика", пише канал. Насправді пафосна назва — це лише ребрендиндинг колишньої радянської годинникової фабрики "Ракета".

Такий очевидний тріумф російського годинникового виробництва не втішив дорогих росіян. "Не дай боже, президент змінить Loro Piana на який-небудь "Імператорський іванівський трикотаж", і тоді нам усім точно перекриють доступ до імпорту", — хвилюються автори каналу.

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