Путін, Кабаєва та їхні діти: ще одна версія складу таємної сім'ї, розказана знайомим гінекологині гімнастки

Про таємну сім'ю Путіна ходить дуже багато чуток. Чи одружений він з Кабаєвою, чи перебуває в неформальних відносинах, чи є у них спільні діти, скільки їх, хлопчики чи дівчатка? Все це - таємниця вкрита мороком.

Скільки дітей народилося у таємному шлюбі Кабаєвої та Путіна? Донедавна інформація про дітей пари була такою :

у липні 2013 року в інтерв'ю журналу "Большой спорт" Аліна Кабаєва офіційно заявила, що вона не має дітей;

у березні 2015 року за інформацією газети "Нойє Цюріхер Цайтунг", у VIP-клініці Святої Анни у Швейцарії, Кабаєва народила дівчаток-близнюків;

за неофіційними даними, пара також має двох синів-близнюків, їх Аліна народила в 2019 році в Кулаківському пологовому будинку в Москві;

жодної інформації про народження дітей публічно та офіційно Кабаєва не підтверджувала.

Аліна Кабаєва / www.spletnik.ru

І ось, нарешті, видання Тages Аnzeiger написало, що у них є підтвердження того, що можлива коханка президента Росії перебувала в Лугано і з народженням двох дітей їй допомогла швейцарська гінекологиня із російським корінням.

Інформацією із журналістами поділився знайомий гінеколога Кабаєвої. Лікарка, яка багато років знайома з Путіним, переїхала до Швейцарії із СРСР більше 30 років тому. За свідченнями, Володимир Путін має двох таємних синів від його коханки Аліни Кабаєвої. Гімнастка народила двох хлопчиків у 2015 та 2019 роках.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Перший хлопчик народився у Швейцарії в обстановці найсуворішої безпеки у 2015 році.

Другий син народився у Москві у 2019 році і гінекологині довелося прилетіти на пологи Кабаєвої до Росії.

Путін обидва рази на пологах присутнім не був.

Лікарка працює у клініці Сант-Анна в італомовному регіоні Тичино у Швейцарії, де народилася перша дитина Путіна та Кабаєвої.

Джерело описав Кабаєву як "дуже приємну жінку, справжню спортсменку, дуже пряму, без пози."

Аліна Кабаєва / скриншот з відео

Загалом, ситуацію можна описати словами російського класика " народила цариця у ніч. Чи то сина, чи доньку " .

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