Путін лягає під скальпель: з'явилися перші подробиці майбутньої операції диктатора

Кремлівський "фюрер" готується до операції, яка має відбутися найближчими днями. Лікарі кажуть, що відтягувати більше не можна. А численні експерти переконані, що рак, на який хворіє Путін, прогресує, і це сильно відбивається на зовнішньому вигляді диктатора.

Минулого тижня з'явилися нові подробиці про те, що у Путіна рак крові. Про це розповів олігарх, який має тісні зв'язки із Кремлем.

Раніше повідомлялося, що на час операції кремлівський лідер тимчасово (але це не точно) передасть владу ексочільникові ФСБ Миколі Патрушеву, який візьме на себе керування країною-агресором.

Телеграм-канал GENERALL SVR розсекретив деякі подробиці підготовки до операції. Як пише канал, попередню підготовку інформаційного простору на час відсутності Путіна завершено.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

"Підготовлені свіжі "консерви" з короткими виступами президента, відео участі Путіна у нарадах, реакція на заплановані події, схвалення ротацій, підписи указів, схвалення та осуд різних процесів і діячів. За оцінками організаторів "прикриття", заготовок має вистачити як мінімум на десять днів. Незважаючи на те, що лікарі прогнозують відновлення до стану, коли можна буде показати напівтруп публіці від двох до п'яти днів, організатори вирішили перестрахуватися. Пересування президента в разі потреби імітуватиме один із двох дублерів, також підготовлено можливість "проходу" дублера перед публікою", — пише канал.

Також розкрито деякі подробиці самої операції Путіна. Відомо, що вона відбудеться найближчими днями, але точна дата через заходи безпеки не називається. Дивує і обраний час — від 1:00 до 2:00 ночі, хоча цілком можливо, він теж неточний. Персонал у клініці, де проводитимуть операцію, починає чергування вже від сьогодні. Кажуть, лікарі б'ють на сполох, адже відкладати більше нікуди. Серед медиків винятково російські спеціалісти, усі пройшли багаторівневу перевірку. Вони ж обіцяють Путіну якнайшвидше відновлення. Щоправда, будьмо чесні, цього бажають далеко не всі, а багато хто б з радістю прочитав подробиці смерті диктатора, а разом з ним і його режиму в некролозі.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Керувати РФ, на час недієздатності Путіна буде Микола Патрушев. Про те, хто це за людина, можете почитати у нашому матеріалі.

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