П’є його двічі на день: улюблений напій принцеси Уельської Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

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У її повсякденному раціоні є напій, до складу якого входить одна з найкорисніших ягід у світі, а саме чорниця.

Численні дослідження показують, що ягоди, зокрема малина, ожина, чорниця і журавлина, сповнені поліфенолів — сполук, які рослини виробляють природним чином. А регулярне вживання цих багатих на поліфеноли ягід може покращити травлення, зберегти гостроту розуму і навіть захистити вас від хвороб серця та діабету 2 типу.

Принцеса Кейт / © Getty Images

«Кейт п’є зелений смузі вранці та вдень, що містить спіруліну, капусту, матчу (дрібно подрібнений порошок зеленого чаю), шпинат, ромен, кінзу та чорницю», — розповіло джерело, яке цитує журнал Ок!.

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Раціон харчування принцеси Кейт багатий на антиоксиданти, і вона любить салати і страви з сезонних фруктів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти не їсть принцеса Уельська Кейт.

Принцеса Кейт / © Getty Images