Пила шампанське і гомоніла з Каміллою: Зара Тіндалл чудово провела час на кінних перегонах в Аскоті

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

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Цього дня на Зарі була красива квіткова сукня білого кольору Anna Mason London, обідок на голові кольору запорошеної троянди Bee Smith Millinery та в колір обідка підібрані замшеві туфлі Rebecca Pumps, а в руці вона тримала окуляри від сонця Bvlgari.

Зара зібрала волосся в зачіску і зробила макіяж, також у неї на пальці виблискувала каблучка, а у вухах були сережки-висячки. Під час кінних змагань Зара була зазнімкована під час бесіди з королевою Каміллою, коли невимушено пила шампанське.

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

Також її сфотографували з чоловіком Майком, він був одягнений у фрак, капелюх-циліндр, білу сорочку, синю краватку та сіру жилетку.

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Подружжя було присутнє на іподромі в Аскоті і в перший день змагань.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images