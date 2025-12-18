- Дата публікації
Пишається ним: Меган Маркл поділилася фото чоловіка принца Гаррі верхи на коні
Принц Гаррі зі своїм другом Начо Фігерасом вирушив на чемпіонат світу зі снігового поло в Аспені.
Змагання відбулися 17 грудня і дружина принца Меган Маркл поділилася фотографією Гаррі у своїй Instagram історії і написала:
«О, привіт!» — зазначила під фото Меган.
Згідно зі сторінкою Aspen Snow Polo в Instagram, Гаррі виступав за команду Aspen Valley. Тим часом його друг та колишній професійний гравець у поло Начо Фігерас приєднався до команди St. Regis разом зі своїми синами Артемо та Іларіо.
Меган залишилася вдома зі своїми дітьми — Арчі та Лілі, готуючись відсвяткувати Різдво в їхньому будинку в Монтесіто у колі близьких друзів та родини. Принц Гаррі, звичайно, повернеться додому до того часу.
Раніше, нагадаємо, ми детальніше розповідали про плани Сассекських на Різдво та новорічні свята.