Суспільство
122
1 хв

Пишається ним: Меган Маркл поділилася фото чоловіка принца Гаррі верхи на коні

Принц Гаррі зі своїм другом Начо Фігерасом вирушив на чемпіонат світу зі снігового поло в Аспені.

Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган і Гаррі / © Associated Press

Змагання відбулися 17 грудня і дружина принца Меган Маркл поділилася фотографією Гаррі у своїй Instagram історії і написала:

«О, привіт!» — зазначила під фото Меган.

Принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Згідно зі сторінкою Aspen Snow Polo в Instagram, Гаррі виступав за команду Aspen Valley. Тим часом його друг та колишній професійний гравець у поло Начо Фігерас приєднався до команди St. Regis разом зі своїми синами Артемо та Іларіо.

Меган залишилася вдома зі своїми дітьми — Арчі та Лілі, готуючись відсвяткувати Різдво в їхньому будинку в Монтесіто у колі близьких друзів та родини. Принц Гаррі, звичайно, повернеться додому до того часу.

Меган і Гаррі з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Раніше, нагадаємо, ми детальніше розповідали про плани Сассекських на Різдво та новорічні свята.

