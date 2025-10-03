- Дата публікації
Радісно і міцно обіймала: як прем’єр-міністерка Італії зустрічала Володимира Зеленського в Копенгагені
Фотографи зазнімкували, як Джорджа Мелоні вітала українського президента на саміті у Данії.
Президент України Володимир Зеленський відвідав Данію, де взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені.
Фотографи зазнімкували, як його там зустріла прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Політикиня була дуже рада бачити Зеленського. Вона щиро усміхнулася і міцно обійняла українського президента.
Цього дня пані Мелоні продемонструвала ніжний діловий образ. На ній був пудрово-персиковий штанний костюм і светр в тон. Прем’єрка уклала волосся в локони, зробила макіяж із кораловим відтінком помади і прикрасила вуха сережками-люстрами.
Лук вона доповнила місткою бірюзовою сумкою з крокодилячим тисненням.
