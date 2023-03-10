Радісно усміхалася: фотографи зазнімкували, як нідерландський колега подарував прем'єр-міністерці Італії квіти і поцілував її

До Риму з робочим візитом навідався прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічала біля своєї резиденції - палаці Кіджі, у Римі прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який приїхав з офіційним візитом. Оскільки це був Міжнародний день боротьби за права жінок, Рютте подарував Мелоні гарний букет тюльпанів і мімози та поцілував її в щоку. Джорджу потішив такий сюрприз, вона радісно усміхалася.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Політикиня мала чарівний вигляд. На ній був червоний подовжений жакет із золотими ґудзиками, білий топ і чорні прямі штани.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха елегантними сережками з кристалами.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Марк Рютте був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і темну краватку.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні продемонструвала свою підтримку українському народу, коли у лютому цьогоріч відвідала Киїі і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: