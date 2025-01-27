Радісно усміхалися: 17-річна онука Дональда Трампа показала їхнє спільне фото

Онука Дональда Трампа – 17-річна Кай Трамп – опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову світлину з інавгураційного балу. На ній дівчина зазнімкована разом зі своїм дідусем-президентом. Вони радісно широко усміхалися. Дональд демонстрував на камеру жест із піднятим вгору великим пальцем. Позаду них стояла менша донька Дональла Трампа – Тіффані – разом зі своїм чоловіком-мільярдером Майклом Буглосом.

Кай була одягнена у сріблясту довгу сукню з лелітками і бісером від американського бренду Sherri Hill. Вбрання мало декольте у формі серця, виріз під ліфом і високий розріз на спідниці. Зверху вона одягла чорне пальто.

Дональд Трамп із онукою/Instagram Каї Трамп

Взута дівчина була у босоніжки з камінням і на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж із глянцевим блиском на губах, довгі сережки з камінням у вухах і кулон у вигляді серця на ланцюжку на шиї. У руці вона тримала білу сумочку.

Трамп був одягнений у класичний чорний смокінг, білу манушку, чорний метелик і чорні лаковані туфлі.

Нагадаємо, старша донька Дональда Трампа – Іванка Трамп – у вишуканому образі від Elie Saab сяяла на прийомі.

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