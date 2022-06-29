"Ракетна атака на ТЦ у Кременчуці – це тероризм": Олена Зеленська дала інтерв'ю відомій телерадіокомпанії

Перша леді розповіла CNN про те, як українці тримаються на п'ятий місяць війни.

Олена Зеленська дала інтерв’ю одній з провідних телерадіокомпаній світу – CNN. Відбувалося воно у той час, коли розбирали завали у торгівельному центрі у Кременчуці, у який влучила російська ракета.

Перша леді назвала ракетну атаку Росії по ТЦ з людьми умисним і цинічним тероризмом. Олена зауважила, що росіяни навмисно скеровують ракети у будинки мирних жителів.

Ще вона розповіла, як почуваються українців на п'ятий місяць війни.

"У перші тижні війни ми всі – і я точно – почувалися, як спринтери. Треба було відбити всі атаки, всі виклики максимально швидко. Емоції, сили й адреналін були на межі. Тепер, на п'ятий місяць війни, всі ми – люди, які біжать довшу дистанцію. Треба розподілити правильно сили й ресурси, щоб подолати всю відстань і перемогти. Нас має вистачити на перемогу. І нас вистачить", - сказала дружина президента.

Зеленська розповіла також промасштабну національну програму психологічної підтримки для українців, яка допоможе подолати посттравматичний стресовий синдром, спричинений війною.

"Ми хочемо, щоб наші люди пережили війну та знайшли сили жити далі. Ми не дамо війні зламати їхній дух", - зазначила перша леді.

На відео Олена постала у діловому образі. На ній був чорний жакет і біла сорочка. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха гарними сережками.

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