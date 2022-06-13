Раніше не бачили: принцеса Євгенія засвітила нове татуювання

Серед членів британської королівської родини є ті, хто полюбляє татуювання.

Під час нещодавніх святкових заходів на честь 70-річного правління королеви Єлизавети ІІ онука монархині показала своє татуювання.

Принцеса Йоркська Євгенія відвідала службу подяки у соборі Святого Павла. На заході принцеса дебютувала з невеликим круглим татуюванням за вухом, яке змогли зазнімкувати фотографи та роздивитися журналісти.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Що саме означає це татуювання принцеси Євгенії – невідомо. Але інші члени сім'ї рідко роблять тату на тілі. Можливо, тату пов'язане з народженням її сина Августа, який, до речі, цього року вперше в житті подивився парад Trooping the Colour на честь Єлизавети II.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про те, чиї королівські тіла прикрашають малюнки. Статус і титули не заважають робити татуювання, не забороняє це і королівський протокол. І хоча на публіці ці малюнки практично ніхто не бачить, вони є.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

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