Ранія в синій, а Джилл Байден у червоній: пані в розкішних луках зустрілися у США

Її Величність поділилася знімком, на якому заскочена разом з першою леді Америки Джилл Байден.

52-річна Ранія була одягнена в яскраво-синю сукню із запахом і довгими рукавами від Elie Saab, в руках у неї була сіра сумка від Dolce & Gabbana, а взута Ранія була в сині туфлі-човники із замші від Gianvito Rossi.

Волосся Ранія, як завжди, уклала хвилями і воно спадало по плечах і підкреслила свою природню красу денним макіяжем.

Перша леді США – 71-річна Джилл Байден – обрала червону сукню міді від Brandon Maxwell, яка також бездоганно сиділа на її фігурі. Сукня була з коротким рукавом і поясом на талії, поєднувала її Джілл із червоними човниками.

Також раніше ми показували, як королева у стильному вбранні коньячного кольору відвідала ділову зустріч із чоловіком та сином.

Читайте також: