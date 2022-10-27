Ранія зустрілася із Сильвією: роздивляємось красиві образи двох королівських осіб

Королева Йорданії Ранія здійснила візит до Швеції і зустрілася з королевою Сильвією. Фотографіями із зустрічі Її Величність поділилася в Instagram.

"Приємно бачити мою дорогу подругу Її Величність Королеву Швеції Сильвію сьогодні вранці", - написала у підписі до знімку Ранія. Щоправда, слід зазначити, що зустрічалися вони у середу.

Ранія одягла цього дня сукню від Silvia Tcherassi "Crista Dress" вартістю 850 доларів. Коричнево-білу смугасту сукню з короткими рукавами, затягнутим на талії і спідницею, довжиною нижче колін Ранія поєднала з туфлями-човниками на підборах від Jimmy Choo кольору слонової кістки. З аксесуарів її образ доповнювали золоті сережки, кілька браслетів та годинник Apple Watch зі світлим ремінцем.

Королева Сільвія була в оливковому костюмі з жакетом з баскою і прямою спідницею до колін. Свій лук Її Величність доповнила золотистими туфлями-човниками та квітковим клатчем, а також золотими сережками-висячками із золотистими каменями.

Нагадаємо, раніше королева Ранія з'являлася на публіці у сукні із золотою вишивкою, коли влаштувала обід у кампусі Хашимітського університету.

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