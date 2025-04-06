Ранкова рутина принцеси Кейт: п’ять корисних звичок

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Енн Сіммонс, яка пропрацювала королівською прибиральницею понад 12 років, нещодавно розкрила ранкові звички принцеси Кейт. «Вона неймовірно організована. Жодного хаосу, жодного навантаження розкішшю — просто кілька ретельно обраних кроків, яким вона явно довіряє», — розповіла Енн виданню Edit Suits, цитує її The Mirror.

Холодна вода, щоб прокинутися

Кейт починає свій день з вмивання обличчя холодною водою. «Холодна вода може допомогти зменшити ранкову набряклість та стимулювати кровообіг. Вона надає шкірі свіжого вигляду.

Догляд за волоссям

На волосся принцеса наносить органічну арганову олію холодного віджиму від The Ordinary. Олія аргани багата на вітамін Е і незамінні жирні кислоти. Воно допомагає боротися з пухнастістю, захищає від термічного укладання та надає природного блиску. Це фантастичний засіб для здоров’я волосся».

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Принцеса Кейт / © Associated Press

Легкий зволожуючий крем

Незважаючи на доступ до найрозкішніших продуктів у світі, Кейт, як повідомляється, віддає перевагу простому білому тюбику зволожуючого крему без ароматів.

Правило «Жодного телефону»

Дивно, але один з найбільших секретів краси Кейт не має нічого спільного з доглядом за шкірою. Щоранку принцеса Уельська приділяє собі п’ять хвилин, просто сидячи біля вікна з чашкою чаю і не відволікаючись ні на що.

Швидкий та природний макіяж

Фірмовий макіяж Кейт ледь помітний і просто невимушений. Вона наносить на обличчя тільки консилер, можливо, трохи рум’ян, бальзам для губ. Менше макіяжу дозволяє шкірі дихати і зменшує закупорку пір.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Ранкова рутина Кейт показує, що для того, щоб мати гарний вигляд, не потрібні надмірності, а важлива послідовність і звичайнісінька рутина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зазвичай проводить свій ранок Меган Маркл.

Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images