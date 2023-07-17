Ранковий ритуал: що п'є щодня Меган Маркл, щоб залишатися здоровою

41-річна Меган Маркл може похизуватися чудовою фігурою. Це все завдяки тренуванням та правильному харчуванню.

А ще одному секретному напою, який дружина принца Гаррі п'є щоранку, щоб залишатися молодою та здоровою.

За словами королівських авторів Оміда Скобі та Керолін Дюран, герцогиня Сассекська починає свій день зі здорового та поживного сніданку та особливого напою. У королівській біографії "У пошуках свободи" експерти припустили, що ранковий ритуал Меган починається з чашки гарячої води та часточки лимона, пише express.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Після цього герцогиня обов'язково снідає. Зазвичай це вівсяні пластівці, приготовані на мигдальному чи соєвому молоці або омлет із сиром та тостами. Каву Меган Маркл п'є лише вранці і лише одну чашку. Вдень герцогиня полюбляє пити зелений смузі з яблука, капусти, шпинату, лимона та імбиру.

Такі прості правила, про які Меган розповідала і у своєму блогу The Tig, який вела до свого роману та весілля з принцом Гаррі.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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