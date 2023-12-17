Ранок перед Різдвом: чому члени королівської родини Британії проводять його окремо одне від одного

У королівській сім'ї Великої Британії існує традиція в день Різдва і дуже цікава. Цього святкового ранку перед тим, як вирушити до церкви Марії Магдалини, члени сім'ї снідають окремо. Жінки у своїх кімнатах, а чоловіки спускаються до столу до їдальні. Зазвичай сніданок відбувається о 9-й ранку, а до 11-ї члени сім'ї збираються на службу до церкви.

Королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Це пов'язано з тим, що жінкам потрібно більше часу, щоб зібратися, ніж чоловікам. Тому у дам є легкий ранковий перекус, де подають фрукти і тости з кавою або чаєм. А ось чоловіки полюбляють скуштувати класичний англійський сніданок, пише express.

Принц Вільям з сім'єю у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Після повернення із церкви сім'я збирається за різдвяним обідом. Але тут є цікаві правила. За столом, як правило, знаходяться лише старші члени сім'ї, а у дітей є окремий дитячий стіл. Все тому, що діти ще не вміють поводитися за столом належним чином, тому, згідно з традицією, обідають окремо. А традиції, як відомо, у королівській родині вшановують.

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