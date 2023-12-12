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Ранок після Різдва: королівський шефкухар розповів, що їсть на сніданок принцеса Уельська Кейт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Ранок після Різдва: королівський шефкухар розповів, що їсть на сніданок принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Члени британської королівської родини зазвичай проводять Різдво та свята у маєтку Сандрінгем, у Норфолку.

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповів, яким стравам віддають перевагу на сніданок в різдвяний ранок Кейт, принцеса Уельська та її чоловік принц Вільям.

Принцеса Кейт відома тим, що веде здоровий та збалансований спосіб життя та любить повноцінно харчуватися. Кетрін вважає за краще підтримувати свою фізичну форму навіть під час Різдва, тому її вибір – максимально легкий сніданок. Це можуть бути фрукти та тости з кавою замість копченого лосося та яєць, повідомляє express.

Принцеса Уельська з родиною на Різдво у Сандрінгемі / © Associated Press
Принцеса Уельська з родиною на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

А ось її чоловік принц Вільям любить насолоджуватися справжнім англійським сніданком, що включає яйця, бекон, гриби, копчену рибу та почки на грилі. Тому кухарі в королівській родині зазвичай готують два різні сніданки – для жінок та чоловіків.

Нагадаємо, нещодавно Кейт та Вільям представили свою різдвяну листівку цього року і вона вийшла дуже оригінальною.

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Дата публікації
Перегляди
637
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