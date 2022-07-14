"Рашисти продовжують теракти в Україні": Ірина Федишин показала відео з наслідками ракетного удару по Вінниці

Сьогодні, 14 липня, росіяни цинічно випустили ракети по центру Вінниці серед білого дня. Внаслідок удару ракетами "Калібр" 23 людини загинуло, з яких 3 дітей, ще 115 осіб звернулися по допомогу. Десятки людей ще шукають під завалами будівлі.

Ірина Федишин опублікувала в Instagram відео з трагічними наслідками ракетного удару.

"Рашисти продовжують теракти в Україні, вбиваючи невинних людей, серед яких діти… Сьогодні в Україні…внаслідок ракетного удару по Вінниці 21 людина загинула, серед жертв - троє дітей. Слів немає…", - написала співачка.

Нагадаємо, серед загиблих – 3-річна дівчинка Ліза, яка загинула просто у візочку по дорозі на заняття з раннього розвитку. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу, за життя постраждалої тепер борються лікарі.

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