Разом 16 років: стало відомо, чому весілля Камілли і Чарльза ледь не було зірвано в останній момент

Разом 16 років: стало відомо, чому весілля Камілли і Чарльза ледь не було зірвано в останній момент

Цього року святкування 16-ї річниці весілля герцогині Камілли і принца Чарльза захмарилося смертю принца Філіпа, він пішов з життя в день коли пара одружилася — 9 квітня. Але весілля цієї королівської пари могло і зовсім не відбутися.

Всім добре відома непроста історія кохання принца Уельського Чарльза і Камілли Паркер-Боулз. Він був одружений на принцесі Діані, шлюб з якою не склався, а Каміллу кохав все життя. Її ж називали жінкою, яка зруйнувала шлюб народної улюблениці і "королеви людських сердець" принцеси Діани.

Після смерті Діани минуло вісім років, перш, ніж Чарльз взяв за дружину Каміллу. Але в день їхнього весілля Камілла захворіла. Як пише, Vanity Fair, наречена тоді страждала від серйозного нападу синуситу, а це означало, що її друзі турбувалися, чи буде вона недостатньо здоровою, щоб йти до вівтаря.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Associated Press

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Відповідно до весільної традиції, герцогиня залишалася окремо від принца Чарльза в ніч перед весіллям. Вона провела ніч зі своєю сестрою Аннабель Еліот і її дочкою Лорою в Кларенс-хаусі, головному будинку Чарльза і Камілли в Лондоні. Повідомляється, Аннабель сама одягала Каміллу в її весільне вбрання. Варто зазначити, що після церемонії на фотографіях, герцогиня Корнуольська мала блискучий вигляд, ніхто навіть не міг подумати, що вона ледь встала з ліжка, щоб вийти заміж.

Королева Єлизавета II, герцогиня Камілла і принц Чарльз / Associated Press

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Церемонія весілля Чарльза і Камілли була позбавлена пишності і розмаху. У лютому 2005 року їхній шлюб був зареєстрований в муніципальному департаменті Віндзора. Також вони отримали церковне благословення в каплиці Святого Георга у Віндзорі від архієпископа Кентерберійського. На весіллі були присутні принц Вільям, принц Гаррі, принцеса Анна, принцеса Беатріс і Євгенія, королева Єлизавета II і її покійний чоловік - принц Філіп.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Associated Press

Діти Камілли, Том Паркер Боулз і Лора Паркер Боулз також були там, щоб відсвяткувати цю подію, а також її батько, майор Брюс Шанд. Вдень було зроблено кілька фотографій, і сім'я явно була в піднесеному настрої.

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