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Разом 20 років: сестра королеви розкрила секрет щасливого шлюбу Чарльза і Камілли
Напередодні 20-ї річниці весілля пари Аннабель Елліот поділилася секретом довгого та щасливого шлюбу короля Чарльза та королеви Камілли.
У коментарі виданню The Daily Mail міс Еліот не лише торкнулася того, як пара завжди підтримувала одне одного, але й розглянула якості, які зробили Каміллу настільки успішною в її ролі.
А також розповіла про два чинники у стосунках короля та королеви, які зберігали їхні стосунки такими міцними протягом такого довгого періоду часу – дружбі та гуморі.
«Їхній шлюб, як і належить шлюбу, — міцна дружба. Головне, що між ними немає жодного суперництва. Вона аж ніяк не намагається вкрасти в нього славу. Він король. І вона зробить усе можливе, щоб підтримати його і бути повністю відданою йому», — сказала сестра Камілли.
Жінка також сказала, що у королеви «справді гарне почуття гумору», що також зміцнило її шлюб із Чарльзом.
«Гумор. Між ними такий зв'язок. І навіть якщо вони сперечаються, вони завжди сміятимуться».
Нагадаємо, цю важливу віху король і королева відсвяткують у Римі, оскільки будуть перебувати в Італії з чотириденним візитом. На пару чекає розкішний державний банкет у Римі.