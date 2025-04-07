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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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68
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Разом 20 років: сестра королеви розкрила секрет щасливого шлюбу Чарльза і Камілли

Напередодні 20-ї річниці весілля пари Аннабель Елліот поділилася секретом довгого та щасливого шлюбу короля Чарльза та королеви Камілли.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Аннабель Елліот

Аннабель Елліот / © Getty Images

У коментарі виданню The Daily Mail міс Еліот не лише торкнулася того, як пара завжди підтримувала одне одного, але й розглянула якості, які зробили Каміллу настільки успішною в її ролі.

А також розповіла про два чинники у стосунках короля та королеви, які зберігали їхні стосунки такими міцними протягом такого довгого періоду часу – дружбі та гуморі.

Аннабель Елліот / © Getty Images

Аннабель Елліот / © Getty Images

«Їхній шлюб, як і належить шлюбу, — міцна дружба. Головне, що між ними немає жодного суперництва. Вона аж ніяк не намагається вкрасти в нього славу. Він король. І вона зробить усе можливе, щоб підтримати його і бути повністю відданою йому», — сказала сестра Камілли.

Жінка також сказала, що у королеви «справді гарне почуття гумору», що також зміцнило її шлюб із Чарльзом.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

«Гумор. Між ними такий зв'язок. І навіть якщо вони сперечаються, вони завжди сміятимуться».

Нагадаємо, цю важливу віху король і королева відсвяткують у Римі, оскільки будуть перебувати в Італії з чотириденним візитом. На пару чекає розкішний державний банкет у Римі.

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