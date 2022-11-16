Разом 73 роки: експертка розкрила секрет довгого та успішного шлюбу королеви Єлизавети II та принца Філіпа

Королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький прожили у шлюбі довгі 73 роки та чотири місяці. Вони одружилися 1947 року, овдовіла Єлизавета 2021 року, а померла за рік 2022-го.

Секрет їхнього шлюбу в тому, що вони любили одне одного, потребували одне одного, а ще Філіп розумів, що всім, що в нього є він зобов'язаний своїй дружині, а вона розуміла потребу свого чоловіка в "свободі".

Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / Фото: Associated Press

У п'ятій серії п'ятого сезону серіалу "Корона", який нещодавно вийшов на екрани, показали, що принц Філіп підтримує близькі стосунки з Пенні Нетчбулл, незважаючи на їхню 32-річну різницю у віці. Пенні була серед 30 гостей на похороні герцога Единбурзького.

Тесса Данлоп, авторка книжки "Єлизавета і Філіп: історія юного кохання, шлюбу і монархії", вважає, що королева була шалено закохана у Філіпа і завжди була терпимою до його поведінки.

Єлизавета та принц Філіп / Фото: Associated Press

"Вона дала йому стабільність, якої в нього ніколи не було, вона дала йому багатство, якого в нього ніколи не було. Вона дала йому платформу, про яку він не міг і мріяти. Вона дала йому все, чого в нього не було", - каже авторка, пише express.co.uk. Однак усупереч цьому чутки про те, що Філіп зрадив дружині, тривалий час з'являлися в інформаційному просторі.

Говорячи про передбачувану невірність принца Філіпа, експертка сказала: "Я думаю, що королева повністю зрозуміла, яким канатом довелося йти принцові Філіпу, і вона трохи послабила свою хватку. Що б це не означало щодо його поведінки з жінками, я не знаю". Він не хотів, щоб ми знали, і королева не хотіла, щоб ми знали, і, схоже, упокорилася з усім, що сталося".

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

Висновок такий, що ніхто не знає правду, крім них самих. Але незважаючи на можливу невірність чоловіка, їхній шлюб з Єлизаветою був побудований на коханні, партнерстві та взаємоповазі.

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