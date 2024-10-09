Разом майже 20 років: розкрито секрет щасливого шлюбу Чарльза та Камілли

Король Чарльз та королева Камілла живуть у шлюбі вже 19 років. А 30 років до цього чекали на можливість одружитися, а ще дозволу на свій шлюб від королеви Єлизавети II.

У чому ж секрет такого довгого та успішного шлюбу Камілли та Чарльза?

Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Королівські експерти в один голос твердять, що причиною тому є той факт, що вони обидвоє мають схоже почуття гумору. Камілла любить читати книжки і дуже начитана, а Чарльз любить обговорювати з нею різні теми за пообіднім чаєм.

Психологи сказали б, що цей шлюб заснований на схожих інтересах і цінностях, що і робить його таким міцним.

Чарльз і Камілла у 70-х роках / Фото: Getty Images

Королівська експертка Дженні Бонд каже, що їхній гумор – це те, що з самого початку пов'язувало цю пару. Камілла здатна зрозуміти Чарльза, як ніхто інший.

Коли у лютому 2024 року стало відомо, що у короля діагностували рак, Камілла стала його опорою та підтримкою та оберігає чоловіка від зайвих хвилювань. З цієї причини вона також проти, щоб Чарльз зустрічався зі своїм молодшим сином Гаррі, адже ці зустрічі не завжди добре впливають на здоров'я короля.

Чарльз і Камілла у Кларенс-гаусі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями стало відомо, що Чарльз зупиняє своє лікування раку.

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