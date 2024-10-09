Разом майже 20 років: розкрито секрет щасливого шлюбу Чарльза та Камілли

Король Чарльз та королева Камілла живуть у шлюбі вже 19 років. А 30 років до цього чекали на можливість одружитися, а ще дозволу на свій шлюб від королеви Єлизавети II.
У чому ж секрет такого довгого та успішного шлюбу Камілли та Чарльза?
Королівські експерти в один голос твердять, що причиною тому є той факт, що вони обидвоє мають схоже почуття гумору. Камілла любить читати книжки і дуже начитана, а Чарльз любить обговорювати з нею різні теми за пообіднім чаєм.
Психологи сказали б, що цей шлюб заснований на схожих інтересах і цінностях, що і робить його таким міцним.
Королівська експертка Дженні Бонд каже, що їхній гумор – це те, що з самого початку пов'язувало цю пару. Камілла здатна зрозуміти Чарльза, як ніхто інший.
Коли у лютому 2024 року стало відомо, що у короля діагностували рак, Камілла стала його опорою та підтримкою та оберігає чоловіка від зайвих хвилювань. З цієї причини вона також проти, щоб Чарльз зустрічався зі своїм молодшим сином Гаррі, адже ці зустрічі не завжди добре впливають на здоров'я короля.
Нагадаємо, днями стало відомо, що Чарльз зупиняє своє лікування раку.
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