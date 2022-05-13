"Разом ми сильні": переможниця "Холостяка-11" опублікувала допис для українців, які потребують допомоги

Анна Богдан запропонувала під своїм дописом просити допомогу і пропонувати її.

Переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" – Анна Богдан – опублікувала в Instagram допис, під яким запропонувала своїм підписникам просити допомоги, хто якої потребує, і писати тим, хто може надати якусь допомогу.

"Друзі, зараз у нас з вами нелегкий час, багато українців потребують допомоги, хтось залишився без рідних людей, хтось інвалідом, хтось без житла, можливо ви в іншій країні, можливо комусь потрібні просто ті, хто знають відповідь на питання, що цікавить вас, а комусь потрібна моральна підтримка, а хтось потребує фінансової допомоги, можливо ви в розпачі і не знаєте, що робити. Якщо кожен долучиться і хоч одній людині допоможе, це вже буде вагомим внеском. Тому цей пост залишу тут для тих, кому потрібна допомога, і для тих, хто її потребує.

Пишіть свої історії та прохання в коментарях. А ті, хто бажає допомогти і кому просто не байдужі долі українців, заходьте у коментарі. Разом ми сильні!" – написала Анна.

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