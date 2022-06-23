Разом на хокеї, на столі, на навчаннях та в корівнику: ким Лукашенко замінив сина Колю

Разом на хокеї, на столі, на навчаннях та в корівнику: ким Лукашенко замінив сина Колю

Екстравагантність двох останніх диктаторів Європи переходить усі межі. Путін возить за собою охоронця, який збирає його фекалії та змушує відвідувачів здавати аналізи перед зустріччю, а Лукашенко періодично заводить фаворитів, з якими не розлучається у найнесподіваніших обставинах.

Нещодавно ми обговорювали звичку Лукашенка всюди тягати за собою свого позашлюбного сина Колю.

Після першої появи на публіці 2008 року Коля став невід'ємною частиною образу Лукашенка: він був із Лукашенком на зустрічі з Путіним, Обамою, Папою Римським та лідерами інших країн, їздив із батьком у закордонні поїздки, відвідував різні заходи, серед яких і військові.

Зараз же місце Колі, який, мабуть, набрид диктатору, посів померанський шпіц Умка.

Дебют Умки відбувся 2020 року, коли він взяв участь разом зі своїм господарем у суботнику в Чорнобильській зоні. Тепер Умка, так само, як свого часу Коля, їздить на навчання, копає на камеру картоплю, ходить по столу серед тарілок з їжею на офіційному прийомі, їсть із руки у Лукашенка, грає з ним у хокей, перевіряє корівник.

Умка, звісно, поки що не Інцитат — улюблений кінь імператора Калігули, якого той увів у сенат, але ж і Лукашенко далеко не імператор.

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