Разом не мешкають: стало відомо, куди з палацу переїхала княгиня Шарлін

Хоча князь Альбер II спростував публічно чутки про своє розлучення з княгинею Шарлін, пара, виявляється, давно не живе разом.

Такі чутки просочилися у пресу. Як повідомляють інсайдери, Альбер та Шарлін зараз є церемоніальною парою, яка зустрічається на важливих заходах, де вони мають брати участь разом, а також виховують дітей.

За словами джерела Шарлін зараз живе у Швейцарії, а її діти – принц Жак і принцеса Габріелла – живуть у королівському палаці в Монако з батьком, але княгиня має право забирати їх до себе на канікули або в будь-який інший час, пише французька газета Voici з посиланням на інсайдера з палацу.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь та княгиня вирішили не розлучатися офіційно, але разом виховувати дітей. Нещодавно вони відпочивали всією родиною. Тепер Шарлін та Альбер просто хороші партнери і по черзі дбають про своїх дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що їхні зустрічі відбуваються за записом. Це зумовлено тим, що існує домовленість, яку обидвоє мають виконувати. Не відомо, чи княгиня отримує якесь фінансування з боку чоловіка, але очевидно, що так. Раніше ходили чутки, що вона наполягла на тому, щоб Альбер II підписав спеціальну угоду, де він зобов'язується виконувати її умови.

Княгиня Шарлін з дітьми принцесою Габріеллою та принцом Жаком / Фото: Getty Images

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