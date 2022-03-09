"Разом переможемо": Марина Порошенко підбадьорила українців

Колишня перша леді України відвідала один із медзакладів столиці.
Марина Порошенко опублікувала в Instagram допис, у якому підбадьорила всіх. Вона також розповіла, що відвідала один із медичних закладів столиці, куди вони привезли гуманітарну допомогу від поляків.
"Сьогодні передали частину гуманітарної допомоги, яка надійшла від наших польських партнерів Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich та Warszawski Uniwersytet Medyczny до Київської лікарні швидкої медичної допомоги. Тут вже лікують перших поранених воїнів ЗСУ та територіальної оборони Києва.
Серед препаратів - знеболювальні, противірусні, кровоспинні засоби та перев’язувальний матеріал", - написала Порошенко.
Вона подякувала за гумдопомогу і додала: "Разом переможемо!"
Нагадаємо, Олена Зеленська написала відкритого листа до світових ЗМІ, які хотіли взяти у неї інтерв'ю. Вона розповіла про ситуацію в Україні.
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