Реальні пілоти і бойові завдання: у кінотеатрах покажуть фільм про українську армійську авіацію

Восени, 10 жовтня, в український прокат виходить документальний фільм "Підйомна сила". У ньому на реальних бойових завданнях показали, як працює українська авіація. У стрічці знялися реальні пілоти та авіатори, які літали до оточеного Маріуполя, на острів Зміїний або виконували завдання в тилу ворога.

Над картиною працювали режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тімур Фаткуллін і команда Aerotim.

"Головна ідея фільму вмістилася в його назві "Підйомна сила". Він саме про цю незриму силу, від якої серце бʼється швидше і радісніше, від якої багатотонні гвинтокрилі машини здіймаються в повітря, як граціозні птахи, яка дає надію і відганяє страх, яка змушує поступитись навіть гравітацію. Ми хотіли, щоб глядач не тільки побачив і відчув, а й найголовніше – віднайшов її джерело в собі. Тож у нас була надскладна задача – показати те, що неможливо побачити очима, те, що неможливо препарувати і дослідити навіть під найпотужнішим мікроскопом", – сказав Тімур Фаткуллін.

Фільм складається з реальних історій. Його герої – борттехніки, авіанавідники, інженери і бойові пілоти, які зараз захищають Україну. Глядачі зможуть побачити, як відбувається робота авіаторів вночі і в режимі радіотиші, а також під час тренувань та роботи на полігоні.

"Основна ціль фільму – висвітлити особливості та специфіку роботи армійської авіації, передати почуття та характер людей, з яких цей окремий світ складається.

Ідейно ми хотіли розповісти історії про наших героїв, яких до цього світ ще не чув. Передати їхній дух та надихнути глядача. У фільмі ми розкриваємо питання мотивації, внутрішніх почуттів та переживань, підтримки військових та України загалом", – додав Олександр Стратієнко.

Знімання відбувалися протягом року у Костянтинівці, Слов'янську, Полтаві, Харкові, Києві і Львові. В результаті вийшов справжній документальний екшн, який за складністю знімань нагадує голлівудський фільм. Навесні знімали сцени з повітря під час пусків ракет, взимку – у складних метеоумовах, а восени – мокли під дощем.

"Саме ж кіно про звичайних людей, які роблять незвичайні речі, скромно потім про них згадуючи. Ці люди – це цілий рід військ наших Збройних сил. І це – армійська авіація", – зазначила команда фільму.

"Після перегляду "Підйомної сили" у вас буде стійкий післясмак гордості, що у вас з цими пілотами та пілотесами однаковий герб на паспорті. Впевнена, ви будете здивовані відвертістю головних героїв, які з легкою усмішкою на вустах розповідають про найбожевільніші операції. І це не лише фільм про чоловіків і для чоловіків. Жінки вас вкотре щиро здивують", – поділилася продюсерка Юлія Гребеньовська.

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