"Реальність, до якої не можна звикати": Катя Осадча показала вбитих російськими окупантами українців

"Реальність, до якої не можна звикати": Катя Осадча показала вбитих російськими окупантами українців

Ведуча вірить, що у світі існує кармічний маятник, але вона не розуміє, чому так довго не розпочинається його зворотній рух.

Катя Осадча опублікувала в Instagram знімки вбитих українців. В Україні щодня російські окупанти вбивають людей. Ведуча зазначила, що не можна звикати до цієї жахливої реальності.

Фото: Instagram Каті Осадчої

Фото: Instagram Каті Осадчої

"Реальність, до якої не можна звикати. Щодня в Україні вбивають людей, дітей, це геноцид, це жахлива реальність, що не просто слова, чи просто фото, це життя людей…

З кожною такою світлиною діра всередині стає все більшою, діра несправедливості і жаху… Діра, що хоче кричати, що так не можна, життя не так влаштоване, щоб гинули люди, за рішенням божевільного карлика…

Я точно знаю, що є справедливість і кармічний маятник і чекаю, коли він почне свій зворотній рух, але чому так довго?" – написала у дописі Осадча.

Читайте також: