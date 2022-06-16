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"Реальність, до якої не можна звикати": Катя Осадча показала вбитих російськими окупантами українців

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"Реальність, до якої не можна звикати": Катя Осадча показала вбитих російськими окупантами українців

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Ведуча вірить, що у світі існує кармічний маятник, але вона не розуміє, чому так довго не розпочинається його зворотній рух.

Катя Осадча опублікувала в Instagram знімки вбитих українців. В Україні щодня російські окупанти вбивають людей. Ведуча зазначила, що не можна звикати до цієї жахливої реальності.  

© Instagram Каті Осадчої
Фото: Instagram Каті Осадчої
© Instagram Каті Осадчої
Фото: Instagram Каті Осадчої

"Реальність, до якої не можна звикати. Щодня в Україні вбивають людей, дітей, це геноцид, це жахлива реальність, що не просто слова, чи просто фото, це життя людей…

З кожною такою світлиною діра всередині стає все більшою, діра несправедливості і жаху… Діра, що хоче кричати, що так не можна, життя не так влаштоване, щоб гинули люди, за рішенням божевільного карлика…

Я точно знаю, що є справедливість і кармічний маятник і чекаю, коли він почне свій зворотній рух, але чому так довго?" – написала у дописі Осадча.

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