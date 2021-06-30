Рецепт від телезірки: Марічка Падалко у квітковій сукні приготувала полуничний десерт

Ведуча ТСН поділилася рецептом полуничної панакоти.

Марічка Падалко любить готувати для своєї родини. Вона завжди робить це із задоволенням. Цього разу ведуча вирішила потішити своїх дітей десертом - панакотою з полуничним желе і свіжою полуницею.

В Instagram Падалко опублікувала відео, на якому покроково демонструє приготування десерту. У ролику вона постала у романтичній блакитній сукні з квітковим принтом, яка дуже їй пасує.



"Це простий рецепт, який гарантовано вийде в кожного. Єдине що - на нього треба запланувати трохи часу, який знадобиться для застигання кожного шару десерту.

Що потрібно на 6 порцій (300 мл):

1 пакет желе зі смаком полуниці @mriya_official

Три пакети панакоти зі смаком полуниці @mriya_official

Свіжі ягоди для декору (м’ята теж)

Приготування:

Приготувати перший шар десерту за інструкцією на пакетику желе (або за моїм відео)

Дати суміші охолонути перед тим, як розливати в креманки. На дно кожної можна покласти свіжі фрукти

Поставити на кілька годин в холодильник

Приготувати панакоту за інструкцією - (див. відео)

Дати панакоті знизити температуру до кімнатної перед тим, як залити нею перший шар десерту

Поставити креманки в холодильник

Коли верхній шар десерту майже застигне, прикрасити його свіжими фруктами

Ви можете придумати свою комбінацію шарів - взяти інше желе, наприклад, апельсинове, або кілька різних його шарів. Головне, щоб шар панакоти був над желе, бо в неї легша текстура, яка не витримає над собою желе.

Поєднання желе, панакоти і свіжих фруктів робить десерт дуже легким і не приторним. Я раніше була упереджена щодо желейних продуктів через знайомий з дитинства якийсь "хімічний" післясмак і надмірну солодкість. Але в цих продуктах цього немає в першу чергу через натуральні барвники. А панакота і взагалі виходить "ресторанна" на смак. Хто вже пробував, може підтвердити.

Поки сезон полуниці триває, можете спробувати! Смачного".

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