Репортери запитали Кейт та Вільяма про "расизм у королівській родині": як відреагували Уельські

Під час візиту до Королівського Альберт-uолу в Лондоні Кейт і Вільяма запитали, що вони думають з приводу виходу нової книжки Оміда Скобі.

Скобі випустив книжку під назвою "Фінал", де розкрив багато скандальних подробиць про членів королівської родини Британії. А в голландській версії навіть були опубліковані імена двох "королівських расистів", які, як стверджувала Меган Маркл в інтерв'ю Опрі Вінфрі, цікавилися кольором шкіри її сина Арчі, коли вона носила його під серцем.

Як стверджує автор книжки, однією з них була принцеса Кейт. Саме тому журналісти, які зібралися біля Королівського Альберт-холу, вигукували кілька питань про книжку Уельським, коли ті під'їхали до театру.

На відео Саймона Перрі з People, яке він зняв та опублікував у Instagram, репортери вигукували запитання про книжку "Фінал", коли Кейт та Вільям приїхали до Альберт-голу та виходили з автомобіля.

"Ваші Королівські Високості, чи є у вас якісь коментарі з приводу книжки Оміда Скобі?". "Ви дивилися вчора ввечері шоу Пірса Моргана, Ваші Королівські Високості?" — кричали репортери в натовпі.

Але, принц і принцеса Уельські не відповіли на запитання, що цікавлять журналістів, а спокійно пройшли в середину театру, де на них вже чекали кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель.

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