Репутація Меган Маркл знову постраждала: що сталося цього разу

Герцогиня Сассекська сама винесла "сварку з палацу", коли розповіла на весь світ, що деякі члени королівської сім'ї цікавилися кольором шкіри на той момент ще не народженого її сина Арчі.

У новій книжці Оміда Скобі автор називає імена двох людей, які це говорили. Але близькі до герцогині джерела запевняють, що це не Меган передала Скобі ці імена.

Омід Скобі / Фото: Getty Images

"Меган Маркл і члени команди Сассекських не передавали Оміду Скобі її листа королю Чарльзу про двох так званих "королівських расистів", наполягають джерела, близькі до герцогині. Ще в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган говорила, що не хотіла, щоб їхні імена були названі публічно.

Меган і Гаррі не коментували публічно ні "Фінал", ні скандал, що розгорівся навколо голландського перекладу книжки, що звинувачує короля Чарльза та принцесу Уельську в обговоренні кольору шкіри Арчі до його народження.

Як пише Daily Mail, королівська сім'я розглядає можливість судового позову, і провідні юристи закликали Сасекських, які зазвичай піклуються про конфіденційність, подати до суду на Оміда Скобі після того, як він повідомив, що бачив імена в листах, якими обмінювалися Меган та король Чарльз III.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Королівський письменник Філ Дамп'єр розповів MailOnline: "Відповідальність тепер багато в чому лежить на Гаррі і Меган. Якщо вони не стоять за цією книжкою і не вірять, що королівські родичі є расистами, їм слід прямо зараз вийти і заявити про це. Їхня мовчанка говорить багато про що, і я не бачу можливості примирення найближчим часом".

Що ж, схоже, запрошення на Різдво до Сандрінгема Меган та Гаррі цього року таки не отримають.

Читайте також: