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Ретрофото дня: княгиня Грейс Келлі в хутрі та з квітами в аеропорту Нью-Йорка

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Ретрофото дня: княгиня Грейс Келлі в хутрі та з квітами в аеропорту Нью-Йорка

Княгиня Грейс Келлі / Associated Press

Рідкісне фото княгині Монако Грейс Келлі потрапило нам сьогодні до рук.

На фото, датованому 23 листопада 1958 року, принцеса Грейс та її чоловік князь Реньє III прибувають до Нью-Йорка з візитом аж на місяць.

Королівське подружжя зустріли в аеропорту батько Грейс, підрядник із Філадельфії Джон Б. Келлі та її зять Дональд Ле Вайн. Пізніше вони приєдналися до матері та сестри принцеси в готелі Stanhope на Мангеттені, де пара мала номер люкс.

Грейс Келлі широко усміхається, вона одягнена в шубу з натурального хутра, в головний убір та білі рукавички. В руках принцеса тримає букет троянд, у неї на обличчі чорні сонцезахисні окуляри, а у вухах сережки-кліпси.

Княгиня Грейс Келлі / © Associated Press
Княгиня Грейс Келлі / Associated Press

Раніше ми показували вам фото, як княжа пара Реньє та Грейс ходили до театру в Парижі.

Грейс Келлі та князь Реньє III / © Associated Press
Грейс Келлі та князь Реньє III / Associated Press

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