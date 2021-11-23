Ретрофото дня: княгиня Грейс Келлі в хутрі та з квітами в аеропорту Нью-Йорка

Рідкісне фото княгині Монако Грейс Келлі потрапило нам сьогодні до рук.
На фото, датованому 23 листопада 1958 року, принцеса Грейс та її чоловік князь Реньє III прибувають до Нью-Йорка з візитом аж на місяць.
Королівське подружжя зустріли в аеропорту батько Грейс, підрядник із Філадельфії Джон Б. Келлі та її зять Дональд Ле Вайн. Пізніше вони приєдналися до матері та сестри принцеси в готелі Stanhope на Мангеттені, де пара мала номер люкс.
Грейс Келлі широко усміхається, вона одягнена в шубу з натурального хутра, в головний убір та білі рукавички. В руках принцеса тримає букет троянд, у неї на обличчі чорні сонцезахисні окуляри, а у вухах сережки-кліпси.
Раніше ми показували вам фото, як княжа пара Реньє та Грейс ходили до театру в Парижі.
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