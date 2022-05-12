Революції, підкупи та штрафи: найгучніші політичні скандали на конкурсі "Євробачення"

Вже цієї суботи, 14 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення", на якому ми дізнаємося переможця 2022 року.

Конкурс "Євробачення" проводиться від 1956 року і за цей час став одним із найпопулярніших неспортивних заходів у світі. Проте початковий задум цього шоу був досить добрим — об'єднати європейські народи після Другої світової війни, однак через політичні конфлікти та особисті погляди, часто ситуація виходила з-під контролю, навіть попри те, що будь-які політичні висловлювання заборонені правилами на цьому шоу. Тож пропонуємо згадати гучні політичні скандали на конкурсі.

1964 рік

1964 року конкурс відбувався у Копенгагені, Данія. У багатьох шанувальників тоді викликало обурення, те, що у ньому бере участь Португалія та Іспанія, оскільки вважали, що країни з диктаторським режимом не повинні бути допущені до пісенних змагання. Саме тому під час конкурсу на сцену вибіг активіст із плакатом "Бойкот Франко та Салазару", маючи на увазі Антоніу ді Салазара та Франсіско Франко.

1968 рік

1968 року "Євробачення" відбувалося у Великій Британії, перемогу того року здобула Іспанія з піснею La, la, la у виконанні співачки Массіель. Через багато років після цього з'явилася інформація, що насправді країна перемогла тоді не чесно, оскільки іспанський диктатор Франсіско Франко насправді підкупив суддів у всій Європі, сподіваючись, що якщо конкурс відбудеться в його країні, це покращить її імідж.

1969 рік

Історія з диктатурою повторилася і Австрія відмовилася від участі у конкурсі, оскільки не хотіла відправляти свого виконавця до країни з диктаторським режимом - до Іспанії.

1974 рік

Історія з Португалією отримала продовження 74-го. Попри те, що конкурс минув 6 квітня, вже 24-го пісня, яка брала участь від країни на конкурсі E depois do adeus, стала закликом до повалення диктатури в країні - її увімкнули на радіо, що стало сигналом для членів підпільної організації "Рух капітанів" та початком активної фази "Революції гвоздик".

1974 рік

Цього року в Італії мав відбутися важливий референдум, на якому мали намір остаточно вирішити питання із розлученнями. Саме з цієї причини місцевий держканал RAI відмовився транслювати конкурс, адже представниця від Італії Джильола Чинкветті виконувала пісню під назвою Si (перекладається як "Так"). Цензори каналу побоювалися, що композицію можна сприйняти як пропаганду напередодні референдуму.

До слова, на референдумі розлучення були все ж остаточно легалізовані в країні.

1975 рік

Туреччина відмовилася їхати на конкурс до Ізраїлю, піддавшись тиску з боку інших арабських країн, які виступали проти участі представника переважно мусульманської країни у конкурсі на території Ізраїлю.

1978 рік

Мовники в арабських країнах відмовилися визнавати участь Ізраїлю у конкурсі, тому під час виступу країни перейшли на рекламу. Але у них труднощі, коли Ізраїль почав лідирувати і в результаті переміг. Тоді на свому телебаченні йорданська телекомпанія оголосила переможцем Бельгію, а не Ізраїль.

1979 рік

Того року Німеччину представляв гурт Dschinghis Khan (перекладається як "Чингісхан"). Може здатися, що нічого особливого в цьому немає, але того року конкурс відбувався в Ізраїлі і багато хто сприйняв назву гурту негативно, оскільки він вихваляв диктатора-мародера.

2005 рік

Тоді на пісенному конкурсі мав дебютувати Ліван. Передбачалося, що країну представлятиме співачка Алін Лахуд із піснею Quand Tout S'enfuit, але водночас ліванський мовник хотів замінити виступ учасника з Ізраїлю на телерекламу. Європейський мовник заборонив країні виключати з трансляції виступ Ізраїлю, внаслідок чого дебют Лівану так і не відбувся — країна відмовилася від участі.

2009 рік

2008 року в Грузії сталася П'ятиденна війна з Росією, через що країна втратила контроль над територіями Південної Осетії та Абхазії. Через рік після цього грузинські учасники "Євробачення" Степане та 3G вирішили ненав'язливо висловити свою політичну позицію піснею We Don't Wanna Put In. Представники конкурсу попросили переписати пісню, грузини відмовилися, через що їх дискваліфікували.

2009 рік

В Азербайджані спалахує політичний скандал навколо того факту, що під час "Євробачення" 2009 року кілька жителів країни віддали свої голоси за представника Вірменії, а між цими двома країнами протягом багатьох років йде війна за Нагірний Карабах.

Цим фактом серйозно зацікавилося міністерство національної безпеки Азербайджану та зайнялося з'ясуванням осіб, які проголосували. Після цього європейський союз мовлення встановив нове правило, що забороняє мобільним операторам ділитися схемами голосування своїх клієнтів або особистою інформацією.

2007 рік

Усі ми пам'ятаємо запальну пісню Вірки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Однак багато росіян того року почули в пісні фразу Russia Goodbye замість Lasha Tumbai. Через що почалася критика Андрія Данилка, і артист став персоною нон грата у РФ.

До речі, після повномасштабного вторгнення РФ, Данилко заявив, що тепер вирішив змінити Lasha Tumbai на скандальне Russia goodbye.

2011 рік

У січні 2011 року на сайті "Євробачення" з'явився список усіх учасників у конкурсі та Македонія була названа просто Македонією, а не Колишньою югославською республікою Македонія (КЮРМ) – саме так вона офіційно називалася у документації ЄС. Але проблема в тому, що в Греції також є частина території, яка називається Македонією і протягом багатьох років між двома цими країнами існує ворожнеча на цьому тлі.

2019 року ситуація вирішилася – країну перейменували на Республіку Північна Македонія.

2014

2014 року Росія анексувала Крим, але, попри це, європейська спільнота заплющила очі і вирішила допустити країну-агресорку до пісенного конкурсу. Того року РФ представляли сестри Толмачові. Але під час оголошення результатів дівчат освистали.

2019 рік

Гурт Hatari, що представляв Ісландію, виклика того року фурор на конкурсі, але також і потрапив до скандалу. Артисти привезли із собою до Ізраїлю прапор Палестини і під час оголошення результатів підняли його у прямому ефірі.

Зазначимо, що між Ізраїлем та Палестиною із середини XX століття триває збройний конфлікт. Внаслідок цього ісландську радіостанцію RÚV оштрафували на 5 тисяч євро.

2019 рік

Також 2019 року вибухнув скандал і через учасницю з України – співачку MARUV, яка, як виявилося, виступала в Росії. Також на першій пресконференції дівчина не змогла чітко висловитися про війну в Україні та про те, чий Крим.

Схожа історія сталася і цього року з Аліною Паш, яка не лише виступала в Росії, а й підробила документи, які мали довести, що вона цього не робила. Через що на конкурс поїхав гурт Kalush Orchestra.

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