Річ не в моді: розкрито справжню причину, чому імператриця Японії носила маску в Лондоні

Імператриця здивувала аксесуаром, але була вагома причиною, чому вона його надягла.

Імператор Японії Нарухіто та його дружина імператриця Масако провели кілька днів у Великій Британії. Пара прибула на запрошення короля Чарльза з державним візитом.

Під час своїх виходів на публіку імператриця з'являлася в елегантних костюмах світлих відтінків, але один її аксесуар привернув дуже багато уваги.

Під час прибуття до Букінгемського палацу імператриця їхала в кареті в білій масці на обличчі, сидячи біля королеви Камілли.

Імператриця Масако та королева Камілла / Фото: Associated Press

Імператриця Масако та королева Камілла / Фото: Associated Press

За словами королівської репортерки Ребеки Інгліш з Daily Mail, у імператриці Масако алергія на коней.

"Тим часом на іншому боціі вулиці Мелл королівська компанія повертається до Букінгемського палацу (мені сказали, що імператриця має алергію на коней, тому вона носить маску)", – написала журналістка в Х.

Завжди на іншій стороні міста, Royal Party arrives back в Buckingham Palace (I am told Empress is allergic to horses which is wearing a mask) #StateVisitJapan pic.twitter.com/uSu3kZ8jnb — Rebecca English (@RE_DailyMail) June 25, 2024

Торік під час поїздки в кареті на заході Trooping the Color інцидент трапився і з молодшою дитиною принцеси Кейт – принцом Луї. Хлопчик ненадовго затис ніс рукою, мабуть, через запах коней.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Getty Images

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