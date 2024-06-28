Річ не в моді: розкрито справжню причину, чому імператриця Японії носила маску в Лондоні

Імператриця здивувала аксесуаром, але була вагома причиною, чому вона його надягла.
Імператор Японії Нарухіто та його дружина імператриця Масако провели кілька днів у Великій Британії. Пара прибула на запрошення короля Чарльза з державним візитом.
Під час своїх виходів на публіку імператриця з'являлася в елегантних костюмах світлих відтінків, але один її аксесуар привернув дуже багато уваги.
Під час прибуття до Букінгемського палацу імператриця їхала в кареті в білій масці на обличчі, сидячи біля королеви Камілли.
За словами королівської репортерки Ребеки Інгліш з Daily Mail, у імператриці Масако алергія на коней.
"Тим часом на іншому боціі вулиці Мелл королівська компанія повертається до Букінгемського палацу (мені сказали, що імператриця має алергію на коней, тому вона носить маску)", – написала журналістка в Х.
Завжди на іншій стороні міста, Royal Party arrives back в Buckingham Palace (I am told Empress is allergic to horses which is wearing a mask) #StateVisitJapan pic.twitter.com/uSu3kZ8jnb— Rebecca English (@RE_DailyMail) June 25, 2024
Торік під час поїздки в кареті на заході Trooping the Color інцидент трапився і з молодшою дитиною принцеси Кейт – принцом Луї. Хлопчик ненадовго затис ніс рукою, мабуть, через запах коней.
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