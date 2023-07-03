Річниця весілля Шарлін та Альбера: палац опублікував не дуже романтичне фото пари

Вчора, 2 липня, князь Альбер II та княгиня Шарлін відсвяткували 12-ту річницю від дня свого весілля. У шлюбі у пари народилося двоє дітей – близнюки принц Жак та принцеса Габріелла.

Пара одружилася 2 липня 2011 року. Шарлін тоді було 33, а її чоловікові 53 роки. Їхнє вінчання відбулося у каплиці Saint Devote усередині королівського палацу. На нареченій була біла шовкова сукня від італійського дизайнера Джорджіо Армані з п'ятиметровим шлейфом, прикрашена 40 000 кристалами Swarovski та 20 000 перламутровими краплями. Волосся Шарлін зібрала в тугий низький пучок і була зовсім без прикрас.

У день річниці весілля в офіційному акаунті пари в Instagram було опубліковано фотографію, на якій пара заскочена під час розмови на турнірі з регбі Sainte Devote у квітні 2023 року.

"З річницею весілля Їхніх Високостей принца Альберта і принцесу Шарлін", — йдеться в підписі.

Не надто романтичне фото скажете ви, але й шлюб Шарлін та Альбера сповнений таємниць і давно ходять чутки, що пару пов'язує контракт.

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